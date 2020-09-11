Didim'deki tecavüz iddialarına inceleme

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay hakkında, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı’nın bu iddiaları araştırmak için iki müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve eşi Tuna Atabay ve Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya platformlarında çıkan iddialara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

BAŞKAN ATABAY'DAN İDDİALARA YANIT

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vererek, yaşananların tamamen FETÖ taktiği ile yapılmış bir kumpas olduğunu belirtti.

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gazetecilerle bir araya gelerek hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Kendisi hakkındaki iddiaları ortaya atan kişilere “Hodri meydan” diyerek seslenen Başkan Atabay “Bir takım yerlerde daha önceden senaryosu hazırlanmış görüntüler ve daha evvelden ne konuşacağı kendisine yazılmış insanların konuşmasını değil, kendilerinin benim gibi gelip gazetecilerin önünde konuşmalarını beklerdim. Bunu da yapmak mecburiyetinde kalacaklar bundan eminim” dedi. İddialı açıklamalarda bulunan Başkan Atabay; “Ben bunlara asla pabuç bırakmayacağım. Eğer ben böyle bir suç işlediysem devletin ilgili kurumları benimle ilgili işlemi yapsın” dedi.

"FETÖ TAKTİĞİ"

Ortaya atılan iddiaların 2014 yılında başlayan rant savaşının devamı olduğunun altını çizen Başkan Atabay; “Halk arasında ikiz kuleler olarak adlandırılan bir inşaatın ruhsatının iptal edilmesi ile başlayan bir mücadeledir bu. Çeşitli şekillere büründürülerek bugüne kadar gelmiştir. Niye bu zaman zaman pişirilip pişirilip toplum önüne getiriliyor. Acaba burada bir baskı kurma çabası mı var, bir sindirme çabası mı var. Asla ben bu görev yaptığım sürece bu tip hareketlerle beni sindiremeyeceklerdir. Daha önce de bu işin içerisinde bulunan arkadaşlar emekli olanlar bunu gördüler ve vazgeçtiler. Didim halkının hakkını koruma görevi bendedir ve ben bu görevimi de kanunlar çerçevesinde yapacağım ve devam edeceğim. 6 senedir onların istediği şekilde gayri ahlaki bir biçimde uzlaşmadığımız için ortaya bu senaryo konmuştur. Aynı sindirme, yıldırma ve susturma politikasıdır bu ve çok açık söylüyorum, bu tamamen FETÖ taktiği ile yapılmış bir kumpastır” dedi.