Diego Perotti: Dizimde hiçbir sorun yok

Twitter hesabından sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Perotti, "Sakatlığımla ilgili çıkan haberler doğru değil, dizimde hiçbir sorun yok. Tendonumdan bir ameliyat oldum ve tedavi sürecim en kısa sürede iyileşmem için devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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