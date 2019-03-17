Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye, Türkçe doğal dil işleme (NLP) teknolojisine dayalı bir sohbet robotu geliştirdi. Vodafone’un müşteri hizmetlerine yönelik yapay zekâ tabanlı bir dijital asistan olarak konumlandıracağı TOBi, abonelerin fatura, tarife, cihaz fiyatları gibi konulara ilişkin sorularını, insan müdahalesi olmadan yanıtlamayı amaçlıyor.
Yeni sistemin tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre genel olarak İngilizce tabanlı çözümlerin sunulduğu ve otomatik Türkçe’ye çeviri yapan sistemlerin aksine TOBi, ana dili Türkçe olarak geliştirildi. Microsoft’un doğal dil anlama teknolojisi LUIS ile geliştirilen sistem; ses, arama ve görüntü destekli diğer bilişsel hizmetlere de entegre edilebiliyor.
LUIS’e kazandırılan Türkçe dil desteği özelliği, bundan sonra yapılacak başka yapay zekâ projelerinde, Türkçe metin okuma ve anlama, yazım hatalarını düzeltme, sesli olarak Türkçe söylenen bir cümleyi anlama gibi özelliklerin eklenebilmesine imkân sağlayacak.
FARKLI SEKTÖRLERE ENTEGRE EDİLECEK
Toplantıda konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, Vodafone ile hayata geçirdikleri chatbot projesiyle Türkçe’yi yapay zekâ çalışmalarında üst sıralara taşımayı amaçladıklarını belirterek, dünyada en çok konuşulan İngilizce, İspanyolca gibi dillerle birlikte bu uygulamayı Türkçe hayata geçirerek Türkçe’nin de önceliklendirilen diller arasında yer almasını istediklerini söyledi. Kansu, şöyle konuştu:
“Doğal dil işleme alanındaki gelişmeler inanılmaz boyutta. Önemli bir dönüşümün eşiğindeyiz. Teknoloji artık bizim dilimizden anlamaya başlıyor. Türkiye’nin yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi teknolojik gelişmelerde öncü rolü üstlenmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Biz de bu bilinçle, Türk mühendislerin katılımıyla çalıştık. Nihai hedefimiz, Türkçe doğal dil işleme teknolojimiz ile farklı sektörlerde de katma değer yaratmak. Bunlar öğrenen sistemler olduklarından, ne kadar farklı sektörde farklı senaryolarla kullanılırlarsa, Türkçe yapay zekâ uygulamalarımız da o kadar gelişecektir.”
YENİ DİJİTAL ASİSTAN
Yeni dijital asistan TOBi’ye ‘Vodafone Yanımda’ uygulaması içinden erişilebileceğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise şunları kaydetti:
“Müşterilerimiz, TOBi ile yazışarak, faturalarından, data kullanımlarına kadar bir çok konuda bilgi alabilecekler. Diğer konularla ilgili soruları olursa, TOBi onlara konuya ilişkin bir link gönderecek ya da canlı sohbet için bir müşteri temsilcisine yönlendirecek. Bir sonraki aşamada, tarifeler, cihaz fiyatları gibi konularda da TOBi’nin müşterilerimize yardımcı olabilmesini hedefliyoruz.”
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