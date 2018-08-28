Araç kullanmak için araç kullanma yetkisine sahip olduğunuzu gösterir belge olan ehliyet, araç ruhsatı ile birlikte mutlaka yanınızda bulunması gereken en önemli evraklardan birisidir. Türkiye'de yeni dijital ehliyetlerin dağıtımı 2016 yılında başlamıştı. Eğer yeni dijital ehliyet aldıysanız ve bunu herhengi bir nedenle kaybettiyseniz yapmanız gereken bazı işlemler var. Peki, dijital ehliyetin kaybolması durumunda yapılması gerekenler nelerdir? Hepsi ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz...

YENİ DİJİTAL EHLİYET KAYBEDİLDİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER

2918 Sayılı Trafik Kanununa bağlı yönetmeliğin 83.maddesinde; “Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir” denilmektedir. Ehliyetinizi kaybettiğinizde yapılması gerekenlerle bazı işlemler vardır. İşte o işlemler:

Öncelikle, kaybettiğiniz ehliyetin yenisini çıkarmak için Ehliyet randevu alma işlemlerinizi ister internet üzerinden isterseniz de, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden alabilirsiniz. Yeni ehliyet amak isteyenler online olarak Nüfus Müdürlüğü'nün randevu sistemine randevu.nvi.gov.tr adresinden giriş yapabilirler ve randevularını alabilirler.

Yeni dijital ehliyetini kaybedenlerden "Değerli Kağıt Bedeli ve Sürücü Belgesi Hizmet Bedeli (Vakıf Payı)" talep edilmektedir.

İşte yeni tip dijital sürücü belgesinin kaybedilmesi durumunda istenen belgeler:

– Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

– Sürücü Sağlık Raporu (Resmi ya da özel sağlık kuruluşlarından alınabilmektedir)

– 2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

– Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin (2018 yılı için 134+25=159 TL) vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz.

– Kan grubunuzu gösteriz belge

– Dilekçe ve parmak izi(Emniyette verilecektir)

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