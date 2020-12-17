ABD’de şiddetli kar yağışı ölümlere neden oldu!

100 gram dikenli incir; 9,57 gram karbonhidrat, 0,73 gram protein, 87 gram su, 0,5 gram yağ, 3,6 miligram lif, 56 miligram kalsiyum, 85 miligram magnezyum, 220 miligram potasyum içerir. Ayrıca demir, çinko, sodyum, fosfor, selenyum, bakır mineralleri ve tiamin, riboflovin, niasin, B6 vitamini, folik asit, beta karoten ve A vitamini içerir. Bunlara ek olarak dikenli incir tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden de zenginidir.

1 dikenli incir kaç kaloridir? Ortalama 100-120 gram ağırlığa sahip olan 1 adet dikenli incir yaklaşık 40 ile 60 kaloriarasındadır. 3 tane dikenli incir 2 porsiyon meyve ile kalori açısından eşdeğerdir. Günlük lif ihtiyacının %20’sini karşılayan meyve yüksek antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden de zengindir.

Dikenli İncirin Faydaları Nelerdir?