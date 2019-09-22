Dikkat eksikliği genellikle çocukluk döneminde başlayan, tedavi edilmediği sürece daha büyük rahatsızlıklara neden olan önemli bir hastalıktır. Dikkat eksikliğini çocukluk döneminin dışında, stres, aşırı yorgunluk ve mineral eksikliği yüzünden de ortaya çıkabiliyor. Beslenme programına eklenecek bazı besinler bu rahatsızlığın önüne geçebiliyor.

Dikkat Eksikliğine İyi Gelen Gıdalar

Omega 3 Yağ Asidi İçeren Gıdalar; Balıklarda yüksek oranda bulunan omega 3 yağ asidi beyin ve sinir sistemi için önemli gıdalardan biridir. Oega 3 yağ asidi beynin işlevini tam olarak sağlamasını sağlar. Omega 3 zengini gıdalara, ceviz, kanola yapı, keten tohumunu da ekleyebilir. Ayrıca çinko içerdiği beynin nörotransmitter üretimini artırır. Çinko bakımından zengin olan diğer gıdalar; susam, tahin, yer fıstığı ve kabak çekirdeğidir.

Sebzeler ve Meyveler; İçerdiği birçok vitamin sayesinde, kronik yorgunluklarda, dikkat eksikliğinde de tedavi edici bir içeriğe sahiptir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların beslenmesinde önemli yer tutar. Çocuklara hazır gıda vermek yerine, meyve ve sebzelerle hazırlanacak atıştırmalıklar, ileride dikkat eksikliği sorununu ortadan kaldıracaktır.

Hazır gıdalarda bulunan birçok madde de dikkate eksikliğine neden olan yiyeceklerdir. Beslenmede çok yer verilmemesi gereken hazır gıdalar yerine, evde taze gıdalarla hazırlamak, hem büyüme yaşındaki çocuklarda hem de yetişkinlerde oluşabilecek birçok hastalığın önüne geçebilmektedir.

Çocuklarda Dikkat Eksikliği İşaretleri

Aşağıdaki maddelerden 6 tanesi çocuğunuzda mevcutsa, dikkat eksikliği olabilir. Konunun uzmanına başvurmak, gelecek dönemde giderilmesini sağlayacaktır.

1. Direk olarak konuşulduğunda dinlemiyor gibi görünmesi

2. Çoğu zaman ayrıntılara önem vermeden dikkatsizce yapılan hatalar

3. Uzun süreli görevlerde ve oyunlarda dikkati dikkatin dağılması

4. Günlük aktiviteler sırasında unutkan olması

5. Görevleri organize etme becerisinin zayıf olması

6. Verilen görevleri veya oyunları sonuna kadar götürmeden bırakması

7. Eşyalarını sık sık kaybetmesi

8. Yabancı, çevresel uyaranlar tarafından dikkatinin kolaylıkla dağılması

9. Zihinsel dikkat gereken oyunlardan veya görevlerden kaçması

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu İşaretleri

Aşağıdaki maddelerden 6 tanesi çocuğunuzda mevcutsa, dikkat eksikliği olabilir. Konunun uzmanına başvurmak, gelecek dönemde giderilmesini sağlayacaktır.

1. Aşırı konuşması

2. Sırasının gelmesini beklemekte zorlanması

3. Sessiz oyun oynayamaması

4. Oturmanın gerekli olduğu durumlarda bile oturamaması

5. Uygun olmayan durumlarda koşması, tırmanması

6. Her an hareket halinde olması

7. Başkalarının lafını kesmesi, oyunlarını bölmesi