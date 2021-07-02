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Sahte içki tedavisi gören, görme kaybı, zeka geriliği yaşıyor, sinir sistemi zarar görüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7 kişinin öldüğü, sahte içkiden zehirlenen 7'si entübe, 14 kişinin tedavisinin sürdüğü Çorlu Devlet Hastanesi’nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkinin vücutta kalıcı hasarlar bıraktığını söyledi. Sahte içkinin alınan miktarına göre ölüme kadar götürdüğünü belirten Doğan, "Sahte içki vücutta kalıca hasarlar bırakabilir. Tedavi ederek gönderdiklerimizde görme kaybı, sinir sisteminde ciddi hasarlar, zeka düzeyinde gerilemeler, alınan alkolün miktarına bağlı olarak akciğer ve böbrek yetmezliği görülme ihtimali bulunuyor" dedi

Dikkat! Görme kaybı ve zeka geriliği nedeni! - Haberler
Dikkat! Görme kaybı ve zeka geriliği nedeni!
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DHA

Çorlu'da, geçen hafta perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu olurken, 7'si entübe 14 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, hastanede tedavi gören hastalardan 7’sinin solunum makinesi desteğine ihtiyaç duyduğunu ve durumlarının daha ağır seyrettiğini söyledi.

'ÖLENLER KISA SÜREDE ÇOK ALKOL TÜKETMİŞ'

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkinin alınan miktarına göre ölüme kadar götürdüğünü belirterek, "Sahte içki bilinçsel düzeyde, algı düzeyinde, zeka düzeyinde gerilemeler, kayıplar gerçekleşebilmekte. Alınan alkolün miktarına bağlı olarak akut karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kişiler hayatını kaybedebilmekte. Yine böbrek fonksiyonları olumsuz etkilenebilmekte. Bizim hastalarımızda ölenlerin kısa sürede çok fazla alkol tükettiklerine belirledik. Hepsinde de metil alkol vardı. Sahte içki vücutta kalıca hasarlar bırakabilir. Tedavi ederek gönderdiklerimizde görme kaybı, sinir sisteminde ciddi hasarlar, zeka düzeyinde gerilemeler, alınan alkolün miktarına bağlı olarak akciğer ve böbrek yetmezliği görülme ihtimali bulunuyor. Bu kişilerin çok daha dikkatli olmaları gerekir" dedi.

'TEDAVİSİ OLDUKÇA ZOR'

Metil alkol tedavisinin oldukça zor bir süreç olduğunun altına çizen Doğan, "Öncelikle metil alkolün varlığı ispatlanıyor. Sonrasında bu hastalara serum ve ilaç tedavileri uygulanmakta. Ayrıca ihtiyaç duyan hastalarımıza diyaliz tedavisi uygulamaktayız. Solunum yetersizliği yaşayan hastalar solunum makinesine bağlanmakta. Kalp desteği gereken ilaçlar kalp atımını ve nabzı güçlendirmek için ilaç tedavileri uygulamaktayız. Sıvı kaybına bağlı olarak bol miktarda sıvı desteği uygulanmakta. Ve hastaların alkol düzeyleri 2 saat aralıklarla ölçülmekte. Diğer tetkikler yapılmakta. Tetkik sonuçlarına göre de tedavimiz şekillenmekte. Oldukça meşakkatli bir tedavi süreci var" diye konuştu.

'2 KİŞİ DE GÖRME KAYBI VAR'

Hastaları arasında 2 kişinin görme kaybı yaşadığını söyleyen Doğan, "Görme kaybı gerçekleşen 2 hastamız var. Maalesef bunların bir tanesinde görme kaybı çok ileri boyutta. Sahte içkiden çok genç olanlar da var, 30 yaş altında hastalarımız olabildiği gibi 70 yaş üzerinde de hastalarımız var. Ortalama 40-50 arası diyebiliriz. Biz hastanemize başvuran 28 hasta için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, 3 yoğun bakım ünitemizde 75 sağlık personeli ve 5 doktor arkadaşımızla biz bu hastalara hizmet veriyoruz" dedi.

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