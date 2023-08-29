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Ousmane Cısse ise otomobilin peşinden koşarak yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, Cısse'nin yürürken yanına beyaz renkli bir otomobilin yanaştığı, bir süre konuştukları, Cısse ile sürücünün konuştuğu sırada arka koltukta oturan kadının aşağı inerek otomobilin önüne çöktüğü, bir süre sonra ise kadının otomobile binmesinin ardından sürücünün olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor. Daha sonra Cısse'nin otomobilin peşinden koştuğu görülüyor.

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Yaşananları anlatan Ousmane Cısse, "Cuma akşamı ben markete gidiyordum. Yanıma bir araba yanaştı. Bana telefonumda kontör olup, olmadığını sordu. Bende olduğunu söyleyerek kendisine verdim. Konuştuktan sonra araçla kaçmaya başladı. Peşinden koştum yakalayamadım" dedi.

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