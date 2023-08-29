Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dikkat! Herkesin başına gelebilir! - Haberler

        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yanında kadın ve çocuk da var

        İstanbul'da yolda yürüyen yabancı uyruklu Ousmane Cısse'nin yanına otomobiliyle yaklaşan bir sürücü, birini araması gerektiğini söyleyerek cep telefonunu istedi. Yanında kadın ve çocuk da bulunan sürücüden şüphelenmeyen Cısse, telefonunu verdi. Bir süre telefonla görüşüyormuş gibi yapan sürücü, cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde geçen hafta cuma günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, ddiaya göre, sitede bulunan bir iş yerinde çalışan Senegal uyruklu Ousmane Cısse, markete gittiği sırada içerisinde bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu otomobil yanına yaklaştı.

        2

        Otomobilin sürücüsü, Cısse'den telefonunu isyeyerek bir arkadaşını arayacağını söyledi. Otomobildekilerden şüphelenmeyen Cısse, yaklaşık 50 bin lira değerindeki telefonu görüşme yapması için sürücüye verdi.

        3

        Sürücü, telefonu aldıktan sonra birini arayarak konuşmaya başladı. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kadın inerek otomobilin önüne geçti. Bu sırada sürücü, cep telefonu ile görüşmeye devam etti. Diğer şüphelinin araca binmesiyle sürücü gaza basarak, olay yerinden kaçtı.

        4

        Ousmane Cısse ise otomobilin peşinden koşarak yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        5

        Görüntülerde, Cısse'nin yürürken yanına beyaz renkli bir otomobilin yanaştığı, bir süre konuştukları, Cısse ile sürücünün konuştuğu sırada arka koltukta oturan kadının aşağı inerek otomobilin önüne çöktüğü, bir süre sonra ise kadının otomobile binmesinin ardından sürücünün olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor. Daha sonra Cısse'nin otomobilin peşinden koştuğu görülüyor.

        6

        Yaşananları anlatan Ousmane Cısse, "Cuma akşamı ben markete gidiyordum. Yanıma bir araba yanaştı. Bana telefonumda kontör olup, olmadığını sordu. Bende olduğunu söyleyerek kendisine verdim. Konuştuktan sonra araçla kaçmaya başladı. Peşinden koştum yakalayamadım" dedi.

        #istanbul haberleri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor