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Bunun aşısı yok! Elle dokunmayın öldürüyor!

Bahar aylarında artışa geçen kene ısırması vakalarına karşı dikkat edilmesi konusunda uzmanlar uyarıyor. Henüz bir aşı geliştirilemeyen Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığının ölümcül özelliğini koruduğunu belirten Uzm. Dr. Merve Çelik, keneye elle temas, üzerine kolonya dökme, başını koparma gibi hataların yapılmaması gerektiği konusunda uyardı

DİKKAT KENE! Son dakika: Bunun aşısı yok! Elle dokunmayın öldürüyor! - VİDEO HABER
Bunun aşısı yok! Elle dokunmayın öldürüyor!
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DHA

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Merve Çelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi. Hastalığın bulaş yollarını anlatan Merve Çelik, “Kırım Kongo kanamalı ateşi keneler aracılığıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır. Virüs ile enfekte kenelerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. Bunun dışında da enfekte hayvanların kanı, dokusu ya da idrarıyla çıplak elle temas eden insanlara yine bulaşabilir. Hastadan bulaşabilir. Bu bulaş yollarına dikkat etmek gerekiyor” dedi.

"HENÜZ BUNUN BİR AŞISI YOK"

DHA'da yer alan habere göre KKKA ölümcül özelliğini koruduğunu ve henüz bir aşısının da bulunmadığını dile getiren Uzm. Dr. Çelik, “Özellikle Türkiye’de Tokat ili ve çevresi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu’nun kuzey kesimleri riskli alanları oluşturuyor. Bunların içinde bizim ilimiz de var. Bizde riskli bir iliz. Kovid-19’a dikkat ettiğimiz gibi Kırım Kongo Kanamalı Ateş’e de dikkat etmemiz ve korunma önlemlerini almamız gerekiyor.

Çünkü bu hastalığın şu anda herhangi bir aşısı mevcut değil. Kesin bir tedavisi yok. Destek tedavisi ile hastaları iyileştirebiliyoruz. 100 hastadan 4’ü 5’i vefat edebiliyor. Ölümcüllüğünü önemini hâlâ sürdürüyor” diye konuştu.

AÇIK RENK ELBİSE VE ÇİZME GİYİN

Çelik, korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı: “Keneler ile temasın olduğu alanlarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Koruyucu önlemler almamız gerekiyor. Bunun için açık renkli kıyafetler giymemiz gerekiyor. Çizme giyebiliyorsak çizme giymeliyiz. Bunun dışında da riskli alanlara gittiğimiz zaman vücudumuzu kontrol etmemiz gerekiyor.”

"KENENİN ÇIKARILMA SAATİ ÇOK ÖNEMLİ"

Çelik, ölümle sonuçlanabilecek yanlışlar konusunda ise “Vücudumuzda kene gördüğümüz zaman hemen çıkarmamız gerekiyor ama çıplak elle kesinlikle keneyle temas etmememiz gerekiyor. Bir bez ile veya poşet ile keneyi çıkarabiliyorsak çıkaracağız ama çıkaramıyorsak hemen sağlık kuruluşuna acil olarak başvuracağız. Kenenin çıkarılma saati çok önemli. Hızlı davranmamız gerekiyor. Bu yüzden kendimiz çıkarabiliyorsak hızlı bir şekilde kendimiz çıkaracağız çıkaramıyorsak da sağlık kuruluşuna başvuracağız.

"KENENİN BAŞINI KOPARMAYIN, KOLONYA DÖKMEYİN"

Keneyi yakmak, kolonya dökmek gibi davranışlar zararlı. Çıplak elle dokunulmaması da çok önemli. Kenenin başını koparmamak gerekiyor. Başı içeride kalırsa kene emdiği kanı kusarak bizi o virüslerle enfekte edebiliyor. O yüzden keneyi koparmadan vücut bütünlüğü bozulmadan hızlı bir şekilde çıkarmamız önemli” uyarılarında bulundu.

"ATEŞ, HALSİZLİK, ÜŞÜME VE TİTREME"

Hastalığın belirtilerinin keneyle temastan sonra 1-3 gün içinde görülebileceğini bunun 9 güne de uzayabildiğini söyleyen Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Merve Çelik, “Ateş, halsizlik, üşüme, titreme, karın ağrısı, bulantı, kusma olduğu gibi kanama bulguları da olabilir. Ağızda, deride ciddi kanamalar başlayabilir ve ölümcül tablolar da gelişebilir. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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