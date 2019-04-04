Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir ve Ankara'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

VAN 1°C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR 6°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı