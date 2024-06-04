Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! | Son dakika haberleri

        Dikkat! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Hakkari ve Şırnak çevreleri yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Beklenen hava sıcaklıkları İstanbul'da 33, İzmir'de 36, Antalya'da 35, Ankara'da 32 olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 07:24 Güncelleme: 04.06.2024 - 07:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 33°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 33°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 34°

        Adana

        Güneşli 42°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı
        Baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Hizbullah vurdu, İsrail'de yangın çıktı
        Hizbullah vurdu, İsrail'de yangın çıktı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        İki kişinin başına sıktı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu