Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 33° Ankara Parçalı bulutlu 33° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 39° Trabzon Güneşli 25° Bursa Parçalı bulutlu 34° Adana Güneşli 42° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 26°