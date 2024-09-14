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        Dikmen'de üretim yapan 7 kadına makine desteği

        Sinop'un Dikmen ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından üretim yapan 7 kadına makine verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:28
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        Dikmen'de kadınlara makine desteği
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        Sinop'ta, Dikmen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından üretim yapan 7 kadına makine verildi.

        Vali Mustafa Özarslan himayesinde yürütülen projeler kapsamında Gerze Kaymakamı ve Dikmen Kaymakam Vekili Mehmet Deniz Arabacı, kadın üreticileri ve vatandaşların katılımıyla program düzenlendi.

        Arabacı, "Sayın Valimizin talimatıyla tüm ilçelerimizde, köylerimizde yaşayan üretici kadınlarımıza yönelik makine ekipman desteği programı başlattık. Herkese hayırlı olsun" dedi.

        Bu kapsamda kırsal kesimde üretim yapan 7 kadına iş gücünü azaltan, emek tasarrufu sağlayan makineleri teslim edildi.

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        #Sinop
        #dikmen ilçesi
        #kadın
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