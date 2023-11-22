Haberler Yaşam Diktiği fidanların doğum gününü kutluyor

Diktiği fidanların doğum gününü kutluyor Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, doğanın önemine dikkati çekmek için 3 yıldır diktiği fidanların doğum gününü kutluyor Anadolu Ajansı Giriş: 22.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:03 facebook

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Çevresel sorunlara farkındalık oluşturmak için yıl içinde farklı etkinlikler gerçekleştiren Kavukcu, üniversitenin Yalnızbağ Yerleşkesi'nde Bir Bitki Bir Selfie: Doğum Günü Performansı ile yeni bir çalışma yaptı.

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Yerleşkede 3 yıl önce diktiği fidanların her yıl sergilediği farklı bir performansla doğum gününü kutlayan Kavukcu, bu yıl etkinliği kendi doğum günü ile birleştirdi.