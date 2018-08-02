Önemsenmeyen dil yaraları sinsi ilerleyen bir tümörün belirtisi olabilir, bu yüzden bu belirtilere dikkat etmenizde yarar var. Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanserinde 5 önemli belirtiyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı’na başvurmalısınız. Zira önemsemediğiniz dil yaraları sinsi ilerleyen bir tümörün belirtisi olabilir!
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Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç “Dil kanserinde en önemli risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı. Sigaranın yanı sıra tütün çiğneme alışkanlığı olanlar ve pipo içenler de yüksek risk altında. HPV virüsü de dil kanserine yol açabilir” diyor.
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Dilde iyileşmeyen yaraların mutlaka önemsenmesi gerektiğini, dil kanserinin akla gelmemesi sonucu tanıda gecikmeler yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, “Dil kanserinin kesin tanısı dil üzerindeki yaradan biyopsi yapılarak yani parça alınarak söz konusu parçanın patolojik incelemesi ile koyulur. Kanserin yaygınlığının tespit edilmesinde ise manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve PET tetkiklerinden yararlanılabilir” diyor.
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1. Dil üzerinde çıkan yaralar
Dil üzerinde çıkan yaralar, dil kanserinin en önemli belirtisi. Dil kanserleri en çok dilin serbest kenarlarından kaynaklansa da dilin her yerinde ortaya çıkabilir. Basit aftlar, genelde günler içerisinde gerileyip iyileşirken, uzun süreli aftlara çok dikkat edilmeli. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun. Tümör mukozanın altından ilerleyerek dilde anormal bir sertlik de yapabilir. Bu nedenle dilinizdeki olası bir sertliği de önemseyin.
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2. Boyunda şişlik
Tümör, boyundaki lenf bezlerine sıçradığında bir şişliğe sebep olabilir. Boynun aynı bölgesinde, haftalar, aylar içinde giderek büyüyen, küçülme göstermeyen, sert, çevre dokulara yapıştığı için hareket kabiliyetini yitirmiş şişliklere dikkat edin; çünkü kanser açısından şüphe oluşturur.
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3. Konuşmada değişiklik
Dil kanseri dilde hareket bozukluğuna yol açabilir. Dilini ağzında rahatça döndürememeye başlayan hastanın konuşmasında değişiklikler ortaya çıkabilir.
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4. Ağız kokusu
Prof. Dr. Melih Güven Güvenç “Tümörün ilerlemesiyle birlikte 'nekrotik doku' olarak adlandırılan ölü dokular ve ağız hijyeninin bozulmasıyla ağızda kötü bir koku ortaya çıkabilmektedir” diyor.
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5. Dilde ağrı ve kanama
Dil kanserleri dilde ağrıya yol açabilirken, daha da ilerlediğinde dildeki yaradan kanamalara sebep olabiliyor. İlerlemiş tümörlerde şiddetli ağrı kulaklara kadar vurabilir.
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