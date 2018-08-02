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1. Dil üzerinde çıkan yaralar

Dil üzerinde çıkan yaralar, dil kanserinin en önemli belirtisi. Dil kanserleri en çok dilin serbest kenarlarından kaynaklansa da dilin her yerinde ortaya çıkabilir. Basit aftlar, genelde günler içerisinde gerileyip iyileşirken, uzun süreli aftlara çok dikkat edilmeli. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun. Tümör mukozanın altından ilerleyerek dilde anormal bir sertlik de yapabilir. Bu nedenle dilinizdeki olası bir sertliği de önemseyin.