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Dila Kalafatoğlu'ndan depremzedelere destek

Dila Kalafatoğlu, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti. Şarkıcı, yeni şarkısı 'Döndüm'ün gelirlerinin tamamını depremden etkilenen öğrencilere bağışlayacak

Dila Kalafatoğlu'ndan depremzedelere destek
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HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından ünlü isimler depremzedeler için seferber oldu. Bu isimlerden biri olan Dila Kalafatoğlu da geçtiğimiz haftalarda BAU Pera ve DMC ortaklılığının ilk projesi olarak yayına giren 'Döndüm' isimli şarkısının gelirlerinin tamamını, deprem felaketinden etkilenen öğrencilere bağışlayacak.

Müzik bölümü öğrencileri için başlattığı kampanya ile depremden etkilenen gençlere enstrüman hediye edecek olan Dila Kalafatoğlu, desteklerini Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı üzerinden de büyüterek sürdürecek.

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