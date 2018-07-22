Dilan Çiçek Deniz adını güneşe yazdıracak

NASA, güneşi incelemesi için 31 Temmuz'da 'Parker Güneş Uydusu'nu fırlatacak. Sembolik olarak güneşe uzanacak bu isimler arasında oyuncu Dilan Çiçek Deniz de var