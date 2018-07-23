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İkili, geçtiğimiz günlerde "Keyifli olan ikili, muhabirlerin evlilikle ilgili soruları üzerine, “Her şey kısmet. İlişkimiz daha yeni. Birbirimizi tanıyoruz ve çok mutluyuz. Zamanı gelince ‘Evet’ diyebiliriz" açıklamasını yapmıştı.