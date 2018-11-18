Furkan Andıç ev bakıyor

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, 1 yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla noktalamıştı. İlişkileri süresince Arnavutköy'de birlikte yaşadıkları evden Furkan Andıç ayrıldı. Andıç'ın şu sıralar Etiler'de ortalama beş bin liraya kiralayabileceği bir ev aradığı öğrenildi