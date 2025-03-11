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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz, Nurgül Yeşilçay'ın makyajını tazeledi - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz, Nurgül Yeşilçay'ın makyajını tazeledi

        Dilan Çiçek Deniz, katıldığı ödül töreninde Nurgül Yeşilçay'ın makyajını tazeledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 08:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:20
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        "Yeni makyözüm Dilan Çiçek Deniz"
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        Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri sahiplerini buldu. Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' en iyi film, yönetmen ve senaryo dallarında ödüle lâyık görüldü.

        SİYAD ödülleri sahiplerini buldu
        SİYAD ödülleri sahiplerini buldu

        Törene katılan ünlüler arasında yer alan Nurgül Yeşilçay ile Dilan Çiçek Deniz, eğlenceli anlar yaşadı. Deniz, Yeşilçay'ın makyajını tazeledi.

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Nurgül Yeşilçay; "Yeni makyözüm Dilan Çiçek Deniz" ifadelerini kullandı.

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        #Dilan Çiçek Deniz
        #nurgül yeşilçay
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