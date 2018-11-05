Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı

05.11.2018 - 10:03 | Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, 1 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla noktaladı. Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından Furkan Andıç ile yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Furkan Andıç ise fotoğrafları silmeye kıyamadı

  • 1 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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    Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, 1 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla noktaladı. 

  • 2 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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    Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından Furkan Andıç ile yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Andıç’ı takip etmeyi de bıraktı.

  • 3 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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    Furkan Andıç ise fotoğrafları silmeye kıyamadı. Oyuncu, Dilan Çiçek Deniz’i takip etmeye de devam ediyor.

  • 4 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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    Çiftin, “Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi” dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.

  • 5 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 6 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 7 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 10 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 11 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 13 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 17 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 18 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 19 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 20 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 21 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 22 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 23 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 24 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 25 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 26 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 27 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 28 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 29 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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  • 30 Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı - Magazin haberleri
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