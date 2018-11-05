Dilan Çiçek Deniz sildi, Furkan Andıç kıyamadı

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, 1 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla noktaladı. Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından Furkan Andıç ile yer aldığı fotoğrafları kaldırdı. Furkan Andıç ise fotoğrafları silmeye kıyamadı