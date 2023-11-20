Dilan Polat ile aynı masadaydı! Eylül Öztürk 5 milyon dolar ile ABD'ye mi gitti?
Engin - Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer lüks yaşantısını yayınlayan fenomenlere çevrildi. Mercek altına alınan kişilerden biri de Eylül Öztürk oldu. Öztürk'ün eşiyle birlikte 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri iddia edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili Dilan- Engin Polat çifti tutuklanmıştı.
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantısını sosyal medya hesabından yayınlayan diğer fenomenlere çevrildi. Bu isimlerden biri de Amerika'ya taşınan Eylül - Kenan Öztürk çifti oldu. Fenomen çiftin hakkında birçok iddia ortaya atıldı.
Show Haber'de ortaya çıkan iddialara göre Eylül Öztürk ABD'de peşin parayla 11 daire almış. Bunun yanında haberde Eylül Öztürk'ün 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve ülkeden para kaçırdığı söylendi. Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.
Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını kaçırdıkları söylenen fenomen Eylül Öztürk ise hakkında çıkan iddialara karşı bir açıklama yapmadı.
Çoğu fenomen gibi güzellik merkezleri ve kozmetik markası olan Eylül - Kenan Öztürk çiftinin haklarında çıkan iddialarla ilgili açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.