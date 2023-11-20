Haberler Magazin Dilan Polat ile aynı masadaydı! Eylül Öztürk 5 milyon dolar ile ABD'ye mi gitti?

Dilan Polat ile aynı masadaydı! Eylül Öztürk 5 milyon dolar ile ABD'ye mi gitti? Engin - Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler diğer lüks yaşantısını yayınlayan fenomenlere çevrildi. Mercek altına alınan kişilerden biri de Eylül Öztürk oldu. Öztürk'ün eşiyle birlikte 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri iddia edildi. Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:39 facebook

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” “Vergi usul kanununa muhalefet”, “Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizleme”, “Futbol ve diğer şans müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla ilgili Dilan- Engin Polat çifti tutuklanmıştı.

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Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantısını sosyal medya hesabından yayınlayan diğer fenomenlere çevrildi. Bu isimlerden biri de Amerika'ya taşınan Eylül - Kenan Öztürk çifti oldu. Fenomen çiftin hakkında birçok iddia ortaya atıldı.