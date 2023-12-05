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        Haberler Magazin Dilan Polat'ın sağ kolu Şule gözaltına alındı! Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü!

        Dilan Polat'ın sağ kolu Şule gözaltına alındı! Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü!

        Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltına alınmasının ardından lüks villanın görevlilerinden Şule hakkında da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gerçek adı Shaklo K. Olan Şule gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 21:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:02
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        Geçtiğimiz ay tutuklanan Dilan Polat’ın lüks villasında çalışan ve sağ kolu olduğu bilinen Şule hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Özbekistan uyruklu isim gözaltına alındı.

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        DHA'nın haberine göre: Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis, çalışma başlattı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

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        Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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        Şule'nin gözaltına alınma anları işte bu şekilde kaydedildi.

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        Bir dönem Dilan Polat ile ortaklığı olduğu bilinen Nez Demir, sosyal medya hesabından Şule için açtı ağzını yumdu gözünü. Ünlü fenomen paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Güle güle zule. Zamanında gözünle şahit olduğun şeye sırf beni yalancı çıkarmak için yalancı şahitlik etmiştin. O günden beri gıcığım sana.”

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        Mal varlığına el konulan Nez Demir'in, Polat ailesinin "kara kutusu" olarak bilinen Şule hakkında yazdıkları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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