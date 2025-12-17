Dilara Kurtulmuş evleniyor
Oyuncu Dilara Kurtulmuş, sevgilisi Umutcan Ekmez'den evlenme teklifi aldı. Kurtulmuş, mutlu anlarını; "Evet dedim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 17.12.2025 - 20:34 Güncelleme: 17.12.2025 - 21:03
'Selena' dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle tanınan oyuncu Dilara Kurtulmuş, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Umutcan Ekmez'den evlenme teklifi aldı.
Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Dilara Kurtulmuş teklife; "Evet dedim" notunu düşerek sevincini takipçileriyle paylaştı.
