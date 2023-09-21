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        Haberler Televizyon Dilek Taşı dizisi gerçek hikaye mi uyarlama mı? Kanal D dizisi Dilek Taşı kitaptan uyarlama mı ve hangi dönemi anlatıyor?

        Dilek Taşı gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi kadrosunda; Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin gerçek hikaye olup olmadığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:09
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        Dilek Taşı dizisi Kanal D ekranlarında 7 Eylül Perşembe günü yayın hayatına başladı. Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı dizide anlatılan hikayenin gerçek olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Dilek Taşı konusu ne, gerçek hikaye mi? İşte Dilek Taşı dizisinin geçtiği dönem hakkında merak edilen ayrıntılar...

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        DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

        Seksenli yıllardaki toplumsal ve siyasal atmosferin de yansıtılmaya çalışıldığı dizide bir babanın haksızlıklar sonucu ayrılmak zorunda kaldığı kızına kavuşma hikayesi anlatılıyor. Siyasal ve toplumsal aktarımda olabildiğince tarihi gerçeklere değinilse de senaryo genel olarak kurgu üzerinden ilerlemektedir.

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        DİLEK TAŞI KAÇ YILINDA GEÇİYOR?

        Dizi 1980'li yılların İstanbul'unu anlatıyor. Dönemin olayları da dizinin işleyeceği hikayeler arasında.

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        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN KONUSU

        Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor. 1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleridir. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşamaktadır. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalır.

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        DİLEK TAŞI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

        Dilek Taşı dizisinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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