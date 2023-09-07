Dilek Taşı'nın yıldızı Salih Bademci'nin eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi gibi oyuncuymuş!
Netflix platformunda yayınlanan Terzi dizisinde oynadığı Dimitri karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Bir Dilek Tut dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncu, kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Bademci bakın yıllardır hangi ünlü isimle evliymiş...
Son olarak Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Terzi dizisinde gösterdiği performansıyla alkış toplayan ünlü oyuncu Salih Bademci, şimdilerde Bir Dilek Tut adlı dizide canlandırdığı Mustafa karakteriyle ekranlara geri dönüyor.
Başarılı oyuncu Salih Bademci, oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Ünlü ismin yıllardır birlikte olduğu eşinin de oyuncu olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Başarılı oyuncu Salih Bademci ve eşi İmer Özgün, 2015 yılında nikah masasına oturarak uzun süreli ilişkilerini taçlandırdı. Çiftin 2020 yılında İklim adında bir kızları dünyaya geldi.
Salih Bademci'nin oyuncu eşi İmer Özgün daha önce Dudaktan Kalbe, Sınıf, Avrupa Yakası, Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hanımın Çiftliği gibi popüler dizilerde rol aldı.
İşte Salih Bademci ve eşi İmer Özgün Bademci...