Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe hepimizin hayatında bir kere dahi olsa yazdığımız, her hangi bir amaç için başvuruda kullanılan bilgi ve isteğimiz doğrultusunda olan bir evraktır. Dilekçe yazmak kesinlikle kuralları olan ve hitap şeklinin neye ve nereye göre olduğunu belirtecek şekilde yazılmalıdır. Dilekçe de olması gerekenler ve istenilenler dışında bir konu geçmemelidir.

Dilekçe Yazmak İçin Olması Gereken Kurallar Nedir ve Nasıl Yazılır?

Başlık ya da hitap edilen bölüm:

En üst kısmında başlangıç bölümüdür dilekçe yazılacak kurum ismi girilir. Tamamı yazılır ya da baş harfleri büyük yazılır. İl adı kurumun adının bitiminde sağ altta yazılır ya da ilk başa hitap edilirken yazılır.

Metin Bölümü (dilek, istek, izin):

Satır başından itibaren sunmak istenilen ya da başvuru nedenini açıklayan metin yazısı yazılır. Doğru, içten, kısa ve öz olmalıdır. Sonunda isteğin durumuna göre talep cümlesi yazılır. İstek ya da dilek için ise; ‘’ Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim’’ durum içinse; ‘’ Durumu bilgilerinize arz ederim’’ şeklinde yazılmalıdır.

Tarih Bölümü:

Dilekçenin takibi ve isteğin sonuçlanması için mutlaka tarih yazılmalıdır. Sağ üst köşeye ya da ad, soyad altına yazılabilir.

İmza ve İsim Bölümü:

Dilekçenin metin bölümü sonunda yazının bir kaç satır altına sağ tarafa isim soy isim ve imza atılır.

Adres ve Ek Bilgiler Bölümü:

Adres dilekçenin metin bitiminin sol alt kısmına yazılır. Takibi ya da geri dönüş için adres gereklidir. Cevap; uygun görülmesi halinde ya da gönderme masrafı karşılanırsa adrese teslim edilir. Ekler ise; dilekçe ve sunulan evraklar için kısa açıklama yazısıdır.

İlgi Bölümü:

Daha önce dilekçe yazılmış ise bu bölümde ilgi olarak tarih ve numaralar yazılarak dikkate alınması sağlanabilmektedir.