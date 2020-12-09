Dilenen kişiye "git çalış" dedi! Sonrası dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Maltepe'deki, Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde dün akşam insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, mahalle esnafından dilencilik yaparak geçinen Bedir G. (27) alkol almak için tekel bayiine geldi. Aynı tekel bayiinde kuryelik yapan Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchinov (31),Bedir G.'ye (27),"Ben memleketimden geldim. Gurbetteyim, çalışıyorum. Sen gelmiş para istiyorsun, hiç utanmıyor musun?' Git çalış" dedi.

BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Bedir G., Olchinov'u bıçakla göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Burhanjan Olchinov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri arkadaşının evinde kaldığını tespit ettiği Bedir G.'yi saatler sonra Maltepe'de yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Özbekistan uyruklu Burhanjan Olchino, çalışmak için Türkiye'ye gelmişti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin bıçağı savurma anları ve tekelde bulunan kişilerin saldırganı durdurmak için çöp fırlattıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.