Diletta Leotta kimdir, kaç yaşında? soruları ünlü İtalyan spor sunucusunun Napoli taraftarı ile arasında geçen diyaloğun ardından gündem konusu oldu. Napoli taraftarları, İtalyan televizyon sunucusu Diletta Leotta'ya seksist tezahüratlarda bulunmuş, Leotta ise gülümseyerek taraftarları reddetmişti. Leotta, konu hakkında şöyle konuşmuştu;

Bir yanlış anlaşılma oldu. Napoli taraftarları beni her zaman destekler. Napoli kazanınca biraz ileri gitmek istediler. Ama bu sadece bir şakaydı. Benim de reaksiyonum o an için uygundu.

Bazen yaptığım her şey viral oluyormuş gibi hissediyorum. Spor salonunda da olsam klüpte dans etsem de böyle hissediyorum. O yüzden şaşırmıyorum. Ama bu sefer sadece İtalya değil tüm dünyaya yayıldı.

DILETTA LEOTTA KİMDİR?

Giulia Diletta Leotta 27 yaşında, 1.75 boyunda İtalyan televizyon sunucusudur. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarına demir attı. Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta ropörtajında;

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"Gazetecilik çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir işti. Arkadaşlarımla maçların ardından kendi aramızda röportaj yapardık.

Çok iyi oyuncuların dışında Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi teknik direktörler ile tanışma imkanım oldu.

Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak istiyorum." dedi.