Dimitrios Kourbelis, Fatih Karagümrük'te!
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı
Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."