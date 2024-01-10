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        Dimitrios Kourbelis, Fatih Karagümrük'te!

        Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:49
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        Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
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        Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

        Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır."

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