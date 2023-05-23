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"İkinci otopsi için para bulamayınca başka bir çözüm bulduk"

Karabük'te şüpheli bir ölümle hayatını kaybeden üniversiteli Dina'nın ailesi kızlarının cenazesini almak için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kahreden anların yaşandığı kurumun önünde açıklama yapan anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Otopsi ücreti için başka bir yol bulduk. Bir avukat bize geldi, ücretsiz şekilde halledeceğini söyledi" ifadelerini kullandı

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DHA
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler

    Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ailesi kızlarının cenazesini almak  için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi.
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler

    DHA'nın haberine göre anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Şu an cenazesi Gabon´a geri gidecek. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım, adalet yerini bulacak. Cuma günü sabah saatinde Dina, Afrika´ya geri dönecek" dedi.
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler

    İstanbul Gabon Derneği Başkanı ise "Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon´a geri götüreceğiz" dedi.
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta, sefer yapan tren makinistinin ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, çayda Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenini buldu. Gabon uyruklu üniversite öğrenisinin Karabük'teki ölümü, yaklaşık 2 aydır ölümü aydınlatılamadı. Aile, 2'nci kez otopsi yapılmasını istemişti. Ancak Gabon Büyükelçiliği 6 bin dolarlık otopsi masrafını ödemedi. Dina'nın cesedi soğutma yetersizliği sebebiyle Karabük'ten İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 1 ayı aşkın süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekletildi. Ailesi bugün cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazeyi almak için aileye İstanbul´da yaşayan İstanbul Gabon Derneği Başkanı da eşlik etti. Dina  uluslararası cenaze nakil aracı ile alınarak memleketine götürülecek.
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler

    "GABON'A GERİ GÖTÜRECEĞİZ"

    Cenazeyi almak için aileye eşlik eden İstanbul Gabon Derneği Başkanı Greg Kebıla  "Dina´nın annesi ve babası cenazeyi almaya geldi. Hep beraber cenazemizi alacağız. Ondan sonra işlem yapacağız. İşlem yapıldıktan sonra Gabon´a geri götüreceğiz. Annesinin psikolojisi çok kötü. Annesi her gün ağlıyor, babası da ağlıyor. Babası dün gece uyuyamadı. İkinci otopsi için para verilmedi, başka bir seçenek buldular" diye konuştu. 
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler

    "KIZIMIN ÖLÜMÜNÜN PEŞİNİ BIRAKMACAĞIM"

    Anne Jessica Sandra Makemba Panga, "Otopsi ücreti için başka bir yol bulduk. Bir avukat bize geldi, ücretsiz şekilde halledeceğini söyledi. Güçsüz bir şekilde hissediyorum. Kızım Türkiye´ye okumaya geldi ama öldü. Şu an cenazesi Gabon´a geri gidecek. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım, adalet yerini bulacak. Cuma günü sabah saatinde Dina, Afrika´ya geri dönecek" dedi.
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler
  • Dina'nın cenazesi 1 ay sonra ülkesine gönderiliyor - Güncel haberler

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