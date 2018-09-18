Geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Dinamo Zagreb, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başladı. İsrail'den Hapoel Beer Sheva ve Kazakistan'dan Astana'yı eleyerek play-off turuna gelen Hırvat temsilcisi, burada İsviçre'nin Young Boys takımına rakip oldu. Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Dinamo Zagreb, sahasında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci devrede 2 gol yedi ve maçı 2-1 kaybederek elendi. Peki, Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile yapacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Pawson'ın yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin üstlenecek.

Jonathan Moss ve Chris Kavanagh'un ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Harry Lennard.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.

Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.

Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.

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