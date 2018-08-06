Dineliyorum ne demek? sorusunun cevabını Sivaslılar'ın ağzından duyanlar merak ediyor. Dinelmek sözcüğünden türemiş bir kelime olan "dineliyorum"u söyleyen bir kişi ne yapar? İşte TDK'ya göre dinelmek sözcüğünün anlamı...

DİNELMEK NE DEMEK?

TDK'da, "Dinelmek" kelimesi için farklı anlamlar var. Ancak bir Sivaslı eğer "dineliyorum" diyorsa, o kişi "ayakta duruyorum" diyordur. TDK'ya göre dinelmek sözcüğünü ayakya durmak, ayağa kalkmak, dk durmak anlamlarında kullanan şehirler şöyle:

Yayla *Tefenni -Burdur

İshaklı, İğdir *Çivril, *Çal, *Sarayköy köyleri, - Denizli

Kıratlı *Dikili -İzmir

*Düzce -Bolu

Irrnaksırtı *Çarşamba -Samsun

*Merzifon ve köyleri -Amasya

-Malatya

-Sivas

*Mut köyleri -İçel

*Fethiye ve köyleri -Muğla

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