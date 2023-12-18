1 Şurada Paylaş!









İslam alemi için önemli bir manevi zenginlik olan dini günler, her yıl özenle beklenir ve kutlanır. Bu özel zamanlarda Müminler, manevi bağlarını güçlendirmek, günahlarından arınmak ve sevdikleriyle bu kutsal günleri paylaşmak için bir araya gelir. Peki, bu sene Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? İşte, 2024 Dini günler takvimi ile kandil günleri