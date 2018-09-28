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Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Diriliş Ertuğrul yeni sezonu izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. TRT1 kanalının reyting rekorları kıran dizisi yeni bölümlerini hala yayınlamadı. Dizinin severleri Diriliş Ertuğrul dizisinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul 122 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi belli oldu mu?

28.09.2018 - 14:46 | Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul 122. bölümünü hala yayınlamadı. Dizinin severleri Diriliş Ertuğrul'un başlayacağı tarihi araştırıyor. Dizinin sezon finali vermesinin ardından Diriliş Ertuğrul'un adının değişeceği iddiaları asılsız çıkmıştı. Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yen sezon fragmanı yayınlandı mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu sene de TRT 1 ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu için geri sayım başladı. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, gazetevatan'dan Oya Doğan'a yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un ekim ayı içerisinde yeni sezona başlayabileceğini söylemişti. Ekim ayının başlamasına günler kala dizinin severleri heyecanlı bekleyişe geçti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 122. BÖLÜM FRAGMANI

Henüz dizinin kanalı TRT1 Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanını yayınlamadı. Yayınlandığında haberimize ekleyeceğiz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosunda şimdiye kadar pek çok oyuncu bulundu. İşte Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosunda rol alan oyuncuların tümü:

Engin Altan DÜZYATAN, Esra Bilgiç, Hülya DARCAN, Cengiz COŞKUN, Nurettin SÖNMEZ, Cemal Hünal, Burak Hakı, Ayberk Pekcan, Gülsim Ali İlhan, Batuhan Karacakaya, Gürbey İleri, Burçin Abdullah, Ezgi Esma Kürklü, Melih Özdoğan, Yaman Tümen, Aslıhan Güner, Hakan Serim, Celal Al, Edip Zeydan, Gülçin Santırcıoğlu, Arda Öziri, Ertuğrul Postaoğlu, Cavit Çetin Güner, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçan, Osman Albayrak, Fırat Topkorur, Gökhan Karacık, Gökhan Bekleten Serhat Barış, Mehmet Pala, Mehmet Cerrahoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk.

DİZİNİN YENİ OYUNCUSU HANDE SORAL!

Hande Soral kimdir, Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa‘nın İnegöl ilçesinde doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır.

Hande Soral, 2008 yılında bir gün seyirci olarak Komedi Dükkanı dizisini izlemeye gitti, Tolga Çevik onu misafir olarak sahneye çıkardı. Oradaki performansını beğenen Komedi Dükkanı dizisinin yönetmeni Fırat Parlak ona oyuncu olması için teklif yapınca oyunculuk kariyeri başlamış oldu.

Hande Soral, 2008 – 2011 yılları arasında “Küçük Kadınlar” adlı dizide Özge Borak, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı ile beraber başrollerinde oynadı.

2010 yılında “Gecekondu” dizisinin 4. Bölümüne Hayko Cepkin ile birlikte katıldı.

Hande Soral, 2014 yılının Ocak ayında, yönetmenliğini Çağan Irmak ve Doğan Ümit Karaca‘nın, senaristliğini ise Sevgi Yılmaz‘ın üstlendiği Reşat Nuri Güntekin‘in aynı adlı romanından uyarlanan, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit‘in paylaştığı “Çalıkuşu” dizisinde Azelya karakterini canlandırdı. Diğer rollerde Begüm Kütük, Hilmi Cem İntepe, Su Kutlu gibi isimler rol almıştır.

Hande Soral, 2014 yılında, yazar Fakir Baykurt‘un aynı adlı romanından uyarlanan “Yılanların Öcü” adlı dizide Cemal Toktaş ile baş rolde oynadı.

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