Diriliş Ertuğrul 125. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul'da yine heyecan doruktaydı. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başardı. İlbilge, babasını öldürdüğünü düşündüğü Gündüz'ün peşine düştü. İlbilge, intikamını almak üzere Gündüz'ü yakaladığı sırada, Ertuğrul'da Gündüz ile Osman'ı aramaya çıktı. Ancak Ertuğrul beklemediği bir pusuya düştü. Peki İlbilge Gündüz'ü öldürecek mi? Yoksa Ertuğrul, Gündüz'ü kurtaracak mı? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı ve 125. son bölüm özeti haberimizde.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 125. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...
Umur Bey’in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos’u bulabilecek mi? Dragos’un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi?
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