Diriliş Ertuğrul 135. yeni bölüm fragmanı: Dragos yolun sonuna geliyor!

Diriliş Ertuğrul bu hafta bomba gibi geliyor. Diriliş Ertuğrul'un 135. yeni bölüm fragmanı seyircisini ekrana kilitleyecek. Oğlu Osman'ı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapan Ertuğrul önüne çıkan engelleri tek tek aşacak. Peki, oğlu Osman'ı nasıl kuratacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 135. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Söğüt'E sinsice giren düşman Dragos artık açığa çıktı. Ertuğrul Bey^'e kurduğu son tuzakla dikkatleri üzerine çeken Dragos'un sonu geldi.

Moğollar kaleyi fethetmek için harekete geçti. Fakat gerçek tarihte bu böyle olmuyor. Bunun yerine ilerleyen bölümlerde Dragos ve Moğollar arasında zorunlu bir ortalık söz konusu olabilir.

Fragmanda görüyoruz ki Türk obalarından bir sürü çocuk alınmış. Bu çocuklardan biri de Osman. Moğollar bu çocukları "Mankurt" yapacaklarını söylüyor.

Mankurt bir işkence çeşidi olarak sayılabilir. Son derece acı vericidir. Eski Türklerde ve Moğollarda bu görülür. Kafaları traşlanarak deve derisinden yapılmış bir başlık geçirilen insanlar güneşte bırakılırlar.

Zamanla kuruyan deva derisi kafaya sıkıca yapışı. Bu aradan yeniden uzayan saçlar yer bulamazlar ve kafanın içine (beyine) doğru uzarlar. Kişi zamanla hafızasını kaybederek yaşayan bir robota dönüşür. Bu acılar neticesinde Mankurt; ismini alan insan, anne ve babasını dahi tanıyamaz hale gelir ve kendisine söylenen her şey sorgusuzca yapan bir köle olur.

Anadolu'da kullanılan Mankafa kelimesinin de buradan geldiği düşünülür.