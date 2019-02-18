Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde, Ertuğrul Osman'ı kurtarmak için harekete geçmişti ve onu kurtarmayı başararak obaya geri getirdi. Öte yandan Moğollar Ertuğrul'a yeni bir saldırı girişiminde bulunuyor. Söğüt'ü alabilmek için çaba sarfeden düşmanlar Ertuğrul'un, " Zafer düşmanı nasıl yeneceğini değil nereye gömeceğini düşünerek başlar" sözüyle düşmanlarına korku salıyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Her çarşamba saat 20.00'da yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un 136. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM NE OLDU?
Dragos’un Ertuğrul Bey’i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu. Ertuğrul Bey’i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç’un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti. Peki, Ertuğrul Bey’in bu kuşkuları onu Zangoç’un gerçek kimliğine götürecek mi? Moğolların gelmesiyle plan değiştiren Dragos’un yeni hedefi ne olacak?
Ertuğrul Bey’in elinde olan sandığın ve vergi altınlarının peşinde olan Moğollar, en zalim komutanlarından biri olan Alıncak’ı vazifelendirmişti. Ani bir baskınla Kayı obasına gelen Alıncak Ertuğrul Bey’in otağını ele geçirip esir almış, Osman’ı alıkoyarak bilinmeyen bir yere göndermişti. Acaba Ertuğrul Bey, onları Alıncak’ın elinden kurtarabilecek mi? Moğolların gelmesi Umuroğullarının yaşamında ne gibi değişikliklere sebep olacak? Alıncak tarafından Söğüt’ün yeni uç beyi ilan edilen Beybolat Bey’e karşı Ertuğrul Bey nasıl tavır alacak? Obanın hatunlar sorumlusu olan Sırma, kayı hatunlarına nasıl davranacak?
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