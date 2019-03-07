Diriliş Ertuğrul ekranlara gelen son bölümün ardından 139. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde de seyircileri heyecanlandıracak yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 138. SON BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul'da bu hafta Hülagü Han tarafından idam edilmek istenen Sultan Keykavus'u bulup onun gözüne girmeyi planlayan Alıncak amacına ulaşamadan Ertuğrul Bey tarafınan kaçırıldı.

Komutan Alıncak, Sultan Keykavus'u Ertuğrul Bey'in kaçırdığından şüphelense de Ertuğruş Bey, Moğolların arasına soktuğu Mergen sayesinde Sultan'ı Berke Han'ın kaçırdığına inandırır. Alıncak düzenlediği plan ile Ertuğrul Bey'den altınları geri alıp onu öldürme planları yaparken Ertuğrul Bey'in teklifi ile neye uğradığını şaşırır. Sultan Keykavus'u teslim edeceğini söyleyen Ertuğrul'un ağzından dökülen sözler Alıncak için büyük bir itibar meselesi olduğu için durumu kabul etmek zorunda kalır.