Diriliş Ertuğrul 149. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Diriliş Ertuğrul'da hain Umur Alplarına baskın anlarında tansiyon yükseldi. Sırma'nın oyunu ortaya çıktı. Ertuğrul, Gündüzalp ve adamlarıyla birlikte denize ulaştı. Ertuğrul ile Berke Han'ın görüşmesinde ise çok önemli bir güven eşiği atlanıyor. Ertuğrul, Berke Han'ın en yakınındaki haini ortaya çıkarıyor. Dizinin final bölümü fragmanında ise Ertuğrul'un yeni devlet için söylediği sözler damga vuruyor. Diriliş Ertuğrul 150. final bölümü fragmanı ve 149. son bölüm özeti haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.

Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?

Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur.

Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka’nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?