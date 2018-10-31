Diriliş Ertuğrul ile ilgili son gelişme dün akşam yaşandı. Diriliş Ertuğrul 122. yeni bölüm fragmanı yayınlanırken, dizinin yeni sezon başlangıç tarihi de açıklandı. Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanında diziye dahil olan oyuncular görülürken, Osman ile ilgili ipuçları da veriliyor. Diriliş Ertuğrul yeni sezon detayları haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü 7 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak. Fragmanda Osman'ın büyüdüğü görülürken, Hayme Ana'nın Ertuğrul'a artık evlenmesi gerektiği dikkatleri çekiyor. Ayrıca diziye bu sezon dahil olan Hande Soral'da hikayeye dahil oluyor.

İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm detayları:

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ