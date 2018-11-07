Diriliş Ertuğrul oyuncuları kimler? Bu soru yeni sezona bu akşam yayınlanacak bölümle başlayacak olan Diriliş Ertuğrul için soruluyor. Oyuncuları bu kadar çok merak edilmesinin nedeni, sezon arasında birçok bomba isimle anlaşıldığı yönünde çıkan haberler. Ancak ne kanal yönetimi ne de yapımcıdan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Diriliş Ertuğrul'a yeni sezonda dahil olan oyuncuların bazıları yayınlanan fragmanda görüldü. Yeni sezondaki Diriliş Ertuğrul oyuncuları haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI KİMLER? 2018

Engin Altan DÜZYATAN (ERTUĞRUL BEY), Hülya DARCAN (HAYME ANA), Cengiz COŞKUN (TURGUT ALP), Nurettin SÖNMEZ (BAMSI BEYREK), Ayberk Pekcan (ARTUK BEY), Arif Diren (GÜNDÜZ), Burçin Abdullah (HAFSA HATUN), Hakan Serim (GÜNKUT), Celal Al (ABDURRAHMAN), İlker AKSUM (DRAGOS), Hande SORAL (İLBİLGE HATUN), Kimya Gökçe AYTAÇ (EVDOKYA), Armağan OĞUZ (ATAÇ), Ünal SİLVER (UMUR BEY), Enis YILDIZ, Eser KARABİL.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON FRAGMANI

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.



Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.



Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.



Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?



Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır?

Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ KONSEPTİ DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN?

Yapımcısı Mehmet Bozdağ, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinin gelecek yılki konseptine ilişkin açıklama yapmıştı.

Dizinin "Diriliş Osman" konseptiyle devam edeceğini belirten Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul dizisi 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle 'Diriliş Osman' konseptiyle buluşacak." ifadesine yer vermişti.

Paylaşımına oyuncu Burak Özçivit ile fotoğrafını ekleyen Bozdağ, "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." demişti.

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