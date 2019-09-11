"Veliler olarak yoğun bir gündemimiz var"

Diriliş Osman ne zaman, hangi kanalda başlayacak? sorusu dizinin sevenleri tarafından merak konusu oldu. 2019 yılı içerisinde ekranlara gelecek Diriliş Osman dizisinde büyük sürprizler dikkat çekiyor. Diriliş Osman'ın başrolünde ise Türkiye'nin yakından tanıdığı yakışıklı bir oyuncu yer alacak. İşte Diriliş Osman dizisinin başlangıç tarihi ve oyuncu kadrosu...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatını konu alan Diriliş Osman, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Diriliş Osman dizisinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.