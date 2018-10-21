Diriliş Ertuğrul 5. sezon fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Diriliş Ertuğrul'un uzun süredir heyecanla beklenen yeni sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sürprizlerinden Hande Soral da yeni sezon fragmanında izleyicinin karşısına çıktı. Peki, Diriliş Ertuğrul 5. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar...
21.10.2018 - 10:10 | Güncelleme:
TRRT 1' in reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezonda izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü yeni sezon fragmanı yayınlanan dizide, izleyicileri yeni sürprizler bekliyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde, diziye yeni sezonda dahil olan Hande Soral dikkat çekti. Peki, Diriliş Ertuğrul 5. sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı...
Diriliş Ertuğrul yapımcılarından dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair net bir açıklama gelmedi. Yayınlanan fragmanda Diriliş Ertuğrul'un yeni seozn bölümlerinin yakında TRT 1 ekranlarında olacağı duyuruldu.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…
Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?
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Diriliş Ertuğrul 5. sezon fragmanı yayınlandı! Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? - Son Dakika Haberler/dirlis-ertugrul-5-sezon-fragmani-yayinlandi-dirilis-ertugrul-yeni-bolum-ne-zaman-yayinlanacak-21869472186947
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