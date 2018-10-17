Hande Soral, bir süredir ara verdiği ekranlara bu akşam yeni sezon bölümü yayınlanacak Diriliş Ertuğrul ile geri dönecek. Yeni sezonda pek çok yeni karakterin yer alacağı Diriliş Ertuğrul'da, Hande Soral, Ertuğrul'un aşık olacağı kadını canlandıracak. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Soral'ın hayatına dair detaylar haberimizde.
HANDE SORAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye konuk oyuncu olarak çıkarak başlamıştır.
Sahnede gösterdiği performans yapımcı tarafından oldukça beğenilen Hande Soral'ın oyunculuk kariyeri başladı ve 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini canlandırdı.
Ardından 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda rol aldı.
HANDE SORAL'IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|2008
|Komedi Dükkanı
|Kendisi - Hande Soral
|2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi
|2008 - 2011
|Küçük Kadınlar
|Armağan Gezici
|Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi
|2010
|Gecekondu
|Kendisi - Hande Soral
|Televizyon programı
|2011
|Bir Günah Gibi
|Figen
|Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
|2012 - 2013
|Alev Alev
|Ümran
|Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
|2013
|Fatih
|Gevherhan Sultan
|Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
|2014
|Çalıkuşu
|Azelya
|Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
|2014
|Yılanların Öcü
|Fatma
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2014
|Birleşen Gönüller
|Cennet
|Başrol Oyuncu, Sinema filmi
|2016
|Kalbim Yangın Yeri
|Leyla
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2017
|Evlat Kokusu
|Zeynep
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2017
|İsimsizler
|Handan
|Başrol Oyuncu Televizyon dizisi