Hande Soral, bir süredir ara verdiği ekranlara bu akşam yeni sezon bölümü yayınlanacak Diriliş Ertuğrul ile geri dönecek. Yeni sezonda pek çok yeni karakterin yer alacağı Diriliş Ertuğrul'da, Hande Soral, Ertuğrul'un aşık olacağı kadını canlandıracak. Son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Soral'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

HANDE SORAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye konuk oyuncu olarak çıkarak başlamıştır.

Sahnede gösterdiği performans yapımcı tarafından oldukça beğenilen Hande Soral'ın oyunculuk kariyeri başladı ve 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini canlandırdı.

Ardından 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda rol aldı.

HANDE SORAL'IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Yıl Film Rol Notlar 2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi 2008 - 2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi 2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral Televizyon programı 2011 Bir Günah Gibi Figen Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi 2012 - 2013 Alev Alev Ümran Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi 2013 Fatih Gevherhan Sultan Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi 2014 Çalıkuşu Azelya Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi 2014 Yılanların Öcü Fatma Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi 2014 Birleşen Gönüller Cennet Başrol Oyuncu, Sinema filmi 2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi 2017 Evlat Kokusu Zeynep Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi 2017 İsimsizler Handan Başrol Oyuncu Televizyon dizisi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ