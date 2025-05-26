Ön kol kaslarının aşırı kullanımıyla ortaya çıkan tenisçi dirseği, günlük yaşam kalitesini ciddi oranda etkileyebiliyor. Neyse ki, erken tanı ve doğru tedaviyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.

TENİSÇİ DİRSEĞİ (LATERAL EPİKONDİLİT) NEDİR?

Tenisçi dirseği, özellikle ön kol kaslarını üst kola bağlayan tendonların aşırı zorlanması sonucu oluşan bir kas-tendon rahatsızlığıdır. Tendonlarda meydana gelen yırtılma veya şişlik nedeniyle, dirseğin dış kısmında başlayan ve ön kola yayılan ağrılar gözlemlenir. Bu durumun adı her ne kadar tenis sporundan gelse de, yalnızca tenis oynayanlarda görülmez; kollarını tekrarlı şekilde kullanan herkes risk altındadır. Tıbbi literatürde lateral epikondilit ya da lateral epikondil tendinopati olarak bilinir.

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TENİSÇİ DİRSEĞİ NEDEN OLUR?

1. AŞIRI KULLANIM

Ön kol kaslarının sürekli ve yoğun şekilde çalıştırılması, bu kasları dirseğin dış kısmındaki kemik çıkıntısına bağlayan tendonda mikro yırtıklara neden olabilir. Bu durum iltihaplanmaya ve zamanla ağrıya yol açar.

2. TEKRARLAYAN AKTİVİTELER

El ve kol kaslarının aktif şekilde kullanıldığı mesleklerde veya hobi amaçlı yapılan işlerde bu rahatsızlık sıkça ortaya çıkabilir. Tesisatçılar, marangozlar, boyacılar, ressamlar gibi meslek gruplarında daha sık görülür.

3. YAŞ Genellikle 30-50 yaş aralığında daha sık rastlanır. Bu yaş grubunda tendonlar daha kolay yıpranabileceğinden, yaş önemli bir risk faktörüdür. REKLAM TENİSÇİ DİRSEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Tenisçi dirseği zamanla gelişen bir durumdur. Başlangıçta hafif olan ağrılar giderek şiddetlenebilir. En yaygın belirtiler şunlardır: - Dirseğin dış kısmından bileğe doğru yayılan ağrı ve yanma hissi - Kolu düzleştirirken yaşanan ağrı ve hareket kısıtlılığı - Dirsek ekleminde şişlik - Günlük nesneleri tutarken (rake, kalem, anahtar vs.) zorlanma ve güçsüzlük TENİSÇİ DİRSEĞİ KİMLERDE GÖRÜLEBİLİR? Bu rahatsızlık her yaştan ve cinsiyetten kişide ortaya çıkabilir. Ancak aşağıdaki gruplar daha yüksek risk taşır: - Tenis, squash, raketbol gibi raket sporlarıyla uğraşanlar - İnşaat işçileri, marangozlar, tesisatçılar, boyacılar - Ev temizliğiyle uğraşanlar - Elini ve bileğini tekrarlayan hareketlerle kullanan meslek sahipleri (örneğin barmenler, kasaplar) RİSK FAKTÖRLERİ - Sürekli tekrarlayan hareketler yapmak

REKLAM - 40 yaş ve üzeri olmak - Kas zayıflığı - Sporla ilgilenmek (özellikle bilek ve ön kolu yoğun kullanan sporlar) TENİSÇİ DİRSEĞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? Tenisçi dirseği tedavisinde amaç, iltihaplanmayı azaltmak ve kas-tendon yapısını güçlendirmektir. Uygulanabilecek yöntemler şunlardır: DİNLENME Tekrarlayan aktivitelerden uzak durarak tendonlara iyileşme fırsatı tanımak önemlidir. BUZ UYGULAMA Ağrı ve şişliği azaltmak için gün içinde birkaç kez, 10-15 dakika süreyle dirseğe buz uygulanabilir. İLAÇ TEDAVİSİ Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), ağrıyı ve iltihabı azaltmak için kullanılabilir. FİZİK TEDAVİ Kasları ve tendonları güçlendirmeye yönelik egzersiz programları, uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanabilir. REKLAM CERRAHİ Diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olması durumunda son çare olarak cerrahi müdahale tercih edilebilir. TENİSÇİ DİRSEĞİ EGZERSİZLERİ Dirsek çevresindeki kasları ve tendonları güçlendirmek için aşağıdaki egzersizler önerilir: - Dirsek Uzatma-Bükme: Dirseği 90 derece büküp tekrar düzleştirerek yapılan basit bir harekettir. - Bükme-Gevşetme: Parmaklar için direnç bandı kullanarak kasları çalıştırma egzersizi.