Abdesti bozan durumlar Müslüman vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar merak ediyor: diş eti kanaması abdesti bozar mı? İşte Diyanet'in verdiği sorunun yanıtı...

DİŞ ETİ KANAMASI ABDEST BOZAR MI?

Hanefîlere göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Diş etinden çıkan kan ise karıştığı tükürüğün yarısı veya daha fazlası kadar olduğunda abdesti bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 52). Şâfiîlere göre ise abdest, sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla diş eti kanamasıyla abdest bozulmaz (Mâverdî, el-Hâvî, I, 199-200).