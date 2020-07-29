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Diş eti kanaması neden olur? Nasıl önlenir?

Eğer uzun süre devam eden ve iyileşmeyen bir diş eti kanaması hasıl olmuşsa bir hekime gitmek şarttır. Çünkü diş eti kanamaları, sıradan bir kanama olmasının yanı sıra çok fazla tekrar ettiğinde önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Peki diş eti kanaması nedenleri nelerdir? Diş eti kanaması neden olur ve nasıl önlenir?

Diş eti kanaması

Diş eti kanaması önemli bir belirtidir. Diş eti hastalığının ya da bir risk olması sorununun sinyalleri olabilmektedir. Sıklıkla görülmeyen ve kalıcı olabilen diş eti kanamaları, trombosit, lösemi ve hemofili hastalığı nedeni ile de olabilmektedir. Eğer uzun süre devam eden ve iyileşmeyen bir diş eti kanaması hasıl olmuşsa bir hekime gitmek şarttır.

Diş Kanaması Nedenleri

Diş eti kanamaları yanlış fırçalama ve yanlış diş ipi kullanma ile de tahriş olur ve kanayabilir. Dişeti kanamalarının en sık görülen nedenleri; diş plakları ve oluşan tartarlardır. Bu yüzden kanama ve diş eti iltihaplanması oluşur. Dişte meydana gelen tartar ve diş plakları fırçalama ile geçebilir. Ancak ilerlemiş ise; bir diş hekimi tarafından temizlenmelidir. Eğer dişteki plaklar temizlenmezse zamanla sertleşerek plaklar, tartara dönüşecektir. Bu tartarlar diş eti ve çene kemiği hastalığı diye de adlandırılan kanama ile oluşan periodontit hastalığına neden olacaktır. Bu da diş dökülmeleri ile sonlanmaktadır.

Diğer diş kanamaları nedenleri; gebelikte hormonlarda değişim, kalitesiz yapılan diş protezleri, kanama bozuklukları, Idiyopatik trombositopenik purpura, yanlış diş kullanımı, diş eti enfeksiyonları, K vitamin eksikliği, lösemi, kan inceltici ilaçlar ve iskorbüt

Diş Eti Kanaması Nasıl Önlenir?

  • Plakların temizlenmesi için 6 ayda bir diş hekimine gitmek gereklidir. Hekimin yönlendirilmeleri uygulanmalıdır.
  • Tüm öğün sonralarında; dişler yumuşak kılları olan fırçayla fırçalanmalıdır. Tuzlu su ya da mentollü gargara ile çalkalamak da fayda sağlayacaktır.
  • Diş ipi ile temizlemek diş plaklarını önleyerek, kanamaları da düzeltir.
  • Karbonhidrat tüketimi azaltılmalıdır.
  • Dengeli beslenmek diş eti kanaması için etkili olacaktır.
  • Sigara tüketimini bırakmak da fayda sağlar.
  • Vitamin takviyesi yapılmalıdır.
  • Kan inceltici ilaçlar kullanılmamalıdır.
  • Diş protezleri kontrol hekime kontrol ettirilmelidir.

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