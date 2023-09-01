Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Diş hekimlerine göre ağız kokusunu geçirmenin en hızlı ve basit yolu!

        Diş hekimlerine göre ağız kokusunu gidermenin en basit ve hızlı yolu

        Uzun süren çabalara rağmen geçmeyen ağız kokusu diş ve diş eti problemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Diş hekimlerine göre ağız kokusunu engelleyebilecek basit çözümler var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1. DÜZENLİ DİŞ BAKIM RUTİNİ

        Ağız kokusunu engellemek için düzenli olarak diş bakım rutini ve muayenesi yapıtrmanız büyük fark yaratacaktır.

        2

        2. SİGARAYI AZALTIN

        Sigara içmek ağız kokusunu etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Sigarayı bırakmak veya azaltmak hem diş sağlığınızın düzelmesini sağlar hem de ağız kokusunu engeller.

        3

        3. DİŞ ETLERİ AĞIZ KOKUSUNU ETKİLER

        Diş etlerinizin sağlıklı olması ağız kokusunu etkileyen faktörlerden birisidir. Ağzın hassas kısımlarından birisi olan diş etlerini fırçalamak oldukça önemlidir.

        4

        4. AĞZINIZI SIKLIKLA ÇALKALAYIN

        Yiyecekler dişlerinizin arasına ve diş etinize sıkışır. Yatmadan önce fırçalamazsanız, saatlerce ağzınızda kalır ve ciddi kötü nefese neden olur. Yemekten sonra dişlerinizi fırçalamazsanız bile ağzınızı muhakkak çalkalayın.

        5

        5. DİLİNİZ İÇİN KAŞIK KULLANIN

        Bazen kötü kokunun nedeni dilinizdeki bakteriler olabilir. Kaşık kullanarak dilinizdeki bakterileri kazıyabilirsiniz.

        6

        6. BOL BOL SU İÇİN

        Su tüketmek ağzınızda oluşan bakterilerin miktarını azaltır. Su içtikten sonra ağzınızı çalkayarak yiyecek artıklarını ve bakterileri temizleyebilirsiniz.

        7

        7. ELMA VE YOĞURT TÜKETİN

        Elma ve yoğurt gibi bazı besinleri tüketmek ağızdaki kükürt bileşiklerini sakinleştirir ve kötü kokuları saklamakta yardımcı olur.

        Frida Kahlo neden tek kaşlıydı?
        Frida Kahlo neden tek kaşlıydı?
        Türkiye'nin en sinirli ili seçildi
        Türkiye'nin en sinirli ili seçildi
        İsviçre bir günde dondu!
        İsviçre bir günde dondu!
        Pizzanın akla gelmeyecek faydası!
        Pizzanın akla gelmeyecek faydası!
        Hayrete düşüren Hollanda-Belçika sınırı
        Hayrete düşüren Hollanda-Belçika sınırı
        İncir yerken hem çiçek hem de arı yiyorsunuz!
        İncir yerken hem çiçek hem de arı yiyorsunuz!
        Göründüğünden daha kısa olan ünlüler
        Göründüğünden daha kısa olan ünlüler
        Grev nedeniyle bu yıl ertelenen filmler
        Grev nedeniyle bu yıl ertelenen filmler
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!