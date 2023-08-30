İsviçre bir günde karlar içerisinde kaldı! 31 dereceden 0.5 dereceye düştü!
İsviçre'nin Zermatt bölgesinde yer alan dağlık kesim geçtiğimiz aylarda 31 dereceye ulaşarak rekor sıcaklıklara ulaşmıştı. 24 Ağustos tarihinde İsviçre'nin Zermatt bölgesinde sıcaklıklar 31 dereceyi gösterirken, 38 Ağustos'ta bir anda -1 dereceye kadar düşüş yaşandı ve kar yağışı görüldü. İsviçre'nin Zermatt bölgesinde yaşayan sakinleri görüntüleri kameraya aldı.
İSVİÇRE 5 GÜNDE 31 DERECEDEN -1 DERECEYİ GÖRDÜ!
İsviçre 5 gün içerisinde hem yazı hem kışı yaşayarak rekor kırdı. Zermatt kasabasında 31 dereceye yükselen sıcaklıklar 4 gün içerisinde 0.5 dereceye düştü ve şehir beyaza büründü.
KARLAR İÇERİSİNDE KALDI
Avrupa Senkrotron Işık Laboraruvarı'ndan (ESRF) araştırmacı Nahel Belgherz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sezon başlamadan önce yağan olağandışı bir kar" ifadelerini kullandı.
KÜRESEL ISINMANIN NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Zermatt bölgesinde ve dünya genelinde yaşanan sıcaklık dalgalanmaları ile hava koşulları kirliliğin meydana getirdiği iklim değişikliğini gözler önüne seriyor.
Fotoğraflar: MeteoSuisse, Zermatt.roundshot