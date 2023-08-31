Haberler Sağlık İtalyan araştırmacılar pizzanın tedavi edici bir yönünü buldu: Romatizma

İtalyan araştırmacılar pizzanın akla gelmeyecek faydasını keşfetti İtalyan araştırmacılar pizzanın sağlığa herhangi bir yararı olup olmadığını bulmak istedi. Hakemli bilimsel dergi Nutrients'te yayımlanan bulgular sonucunda pizzanın akla gelmeyecek bir faydası keşfedildi. Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 10:17 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:17 facebook

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Nutrients dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda pizzanın romatoid artriteye (iltihaplı romatizma) iyi gelebileceği öne sürüldü. Eklem romatizması olarak da bilinen bu rahatsızlık eklemlerde rahatsız edici boyutta ağrıya ve şişmeye neden oluyor.

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Romatoid artrite (iltihaplı romatizma) aynı zamanda bazı bireylerde cilt, göz, akciğer, kalp ve kan damarları dahil olmak üzere çok çeşitli vücut sistemlerine hasar verebiliyor. Araştırmada romatoid artrit tanısı konan 18 ila 65 arasındaki 365 İtalyanın beslenme alışkanlarına ilişkin daha önce yapılan bir anketten veriler incelendi.